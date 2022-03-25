الصدر يغرد قبل جلسة الغد

2022/03/25 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على تصريحات الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الثلث المعطل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إن "الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي وعدداً من النواب المستقلين وبعض الكتل السياسية الأخرى حسموا امرهم بشأن عدم الحضور في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، والذي بلغ عددهم 120 نائبا".

ادناه نص تغريدة الصدر:

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