2022/03/25 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العذاري بشأن جلسة الغد: غدا لناظره قريب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العذاري بشأن جلسة الغد: غدا لناظره قريب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العذاري بشأن جلسة الغد: غدا لناظره قريب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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