السيد الصدر: فليبق ثلثكم المعطل وطنياً وتحالفنا وطنياً

2022/03/25 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى الثلث المعطل.وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كان (ثلثكم المعطل) شيعياً خالصا..فطالبونا بأن يكون التحالف الأكبر شيعيا خالصا..وهيهات لكم". وأضاف السيد الصدر: والا فليبق (ثلثكم المعطل وطنيا) وتحالفنا وطنيا".واع/

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