أردوغان: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على 4 نقاط من أصل 6

2022/03/25 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على أربع نقاط من أصل ستة عناوين رئيسية.وأوضح أردوغان أن روسيا وأوكرانيا تناقشان في المفاوضات 6 عناوين رئيسية، وأنهما اتفقا حاليا على 4 نقاط، بينها حلف الناتو، إذ أعلنت أوكرانيا عزمها على التراجع عن طلب الانضمام للناتو، وحظر اللغة الروسية.وأشار الرئيس […]

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