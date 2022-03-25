2022/03/25 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح محافظ ذي قار، اليوم الجمعة، على

وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة

القدم ثلاثة مقترحات لإقامة مباراة

الناصرية وكربلاء "الحاسمة" ضمن منافسات

الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز،

فيما دعا الجهات ال

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