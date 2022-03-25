الفتح: داعش فشل في انعاش” الجيل الثالث”.. دولارات العرب لاتزال تتدفق

2022/03/25 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الجمعة، بان داعش الارهابي فشل في انعاش الجيل الثالث.وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي تعرض في ديالى وبقية المحافظات الى خسائر بشرية كبيرة في قادته من الجيل الاول والثاني دفعته الى محاولة دفع الجيل الثالث وهم ممن جرى تجنيدهم بعد تحرير […]

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