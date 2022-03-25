برلماني مستقل يكشف عن انقسامات بمواقف النواب المستقلين بشأن حضور جلسة الغد

2022/03/25 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بين النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، وجود انقسام في المواقف بين النواب المستقلين بشأن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم): "حتى اللحظة لا توجد مواقف موحدة بين النواب المستقلين بشأن حضور جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "هناك انقسام في المواقف بين من يشارك وبين من سيقاطع"، لافتا الى ان "المواقف لم تحسم بشكل نهائي لأغلب النواب المستقلين، وربما تكون الساعات الأخيرة قبل عقد الجلسة هي الحاسمة لكثير من النواب او القوى التي تضم النواب المستقلين".

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