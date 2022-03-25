2022/03/25 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة، الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تلقي القبض على شخص انتحل صفة (ضابط متابعة) في الهيئة بالعاصمة بغداد.وذكر بيان للهيئة انه “جاء ذلك خلال عملية امنية، حيث تم نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على المتهم الذي قام بانتحال صفة (ضابط متابعة) لهيئة الحشد الشعبي وتزوير […]

ظهرت المقالة بكمين محكم..



القبض على شخص انتحل صفة ضابط في الحشد الشعبي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين محكم.. القبض على شخص انتحل صفة ضابط في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين محكم.. القبض على شخص انتحل صفة ضابط في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).