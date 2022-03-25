هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

2022/03/25 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل في منشأة نفطية في جدة غري السعودية، وفقا لما ذكرت فرانس برس.

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