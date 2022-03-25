2022/03/25 | 20:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: iemLEtxkVf4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي يضيق على منتسبيه.. قواعد صارمة وممنوعات كثيرة تجعل المخالف بمواجهة العقوبات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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