مسؤول سعودي لـCNN: أعمدة دخان في جدة تزامنا مع الهجوم الحوثي على منشأة أرامكو

2022/03/25 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهدت أعمدة دخان متصاعدة في مدينة جدة، ثاني أكبر مدن السعودية، بعد أن أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة "أرامكو" في المدينة، الجمعة، مع اقتراب موعد استضافة جدة لسباق "فورمولا 1"، وفق ما قاله مسؤول سعودي رفيع لـCNN

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