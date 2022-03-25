“رمسيس باريس”.. قصة فيلم هيفاء وهبي الجديد

2022/03/25 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رمسيس باريس، اسم الفيلم الجديد الذي تشارك فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمخرج المصري أحمد خالد موسى.وصوّرت هيفاء وهبي جزءا من مشاهدها في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن التصوير متوقف في هذه الفترة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 2022.وتؤدي هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية تسمى “حنين” تجد نفسها فجأة في […]

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قصة فيلم هيفاء وهبي الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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