المنتجات: لدينا عقود مع السكك لنقل صادرات النفط الأسود

2022/03/25 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الجمعة، وجود عقود موقعة مع السكك الحديدية بنقل الغاز والنفط الأسود إلى التصدير.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وكانت الشركة العامة للسكك أكدت في وقت سابق أنها تواجه تحديات كبيرة جداً، منها عزوف القطاع الحكومي العام وخاصة وزارة النفط عن استخدام القطارات، والتوجه […]

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