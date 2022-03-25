كتاب فن أن تكون سعيدا حسب أرتور شوبنهاور - زهير الخويلدي

2022/03/25 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة" "الشخصية الجيدة، الشخصية المعتدلة والمتزنة، يمكن أن تكون راضية في ظل ظروف تترك الكثير مما هو مرغوب فيه، في حين أن الشخصية الشريرة، الشخصية الحسودة والشهية، لن تكون كذلك حتى لو كانت مغطاة بالثروات.



"آرثر شوبنهاور (1788-1860) فيلسوف ألماني، طور فلسفة غالبًا ما توصف بأنها فلسفة متشائمة.



وهو مؤلف كتاب "العالم كإرادة وتمثيل" (1819)، هذا الكتيب عبارة عن أطروحة صغيرة من الحكمة العملية لتحق ......





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