في سبيل حوار ديمقراطي تضامني / قوى اليسار الأوربي والحرب في اوكرانيا - رشيد غويلب

2022/03/25 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب الاجتياح الروسي لأراضي أوكرانيا واستمرار العمليات العسكرية أعاد الى الواجهة من جديد التبان في الرؤى والمواقف بين أحزاب ومنظمات اليسار في العالم، بشأن طبيعة الحرب ومسؤولية الأطراف المشاركة بشكل مباشر، وتلك التي عملت طويلا على تصعيد الصراع وايصاله الى لحظة الصدام الجاري.



وقبل الدخول في التفاصيل بودي الإشارة الى ان ما اعنيه بقوى اليسار الجذري يشمل الأحزاب الشيوعية وأحزاب اليسار الماركسي، وقوى اليسار ......





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