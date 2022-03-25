منهج مثالي ميتافيزيقي مناقض للمادية الجدليّة - في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، - مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 - إنطلاقا من الشيوعية الجديدة - ناظم الماوي

2022/03/25 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي 3- منهج مثالي ميتافيزيقي مناقض للمادية الجدليّة :لعلّ القرّاء قد لاحظوا ممّا تقدّم هناتا كبرى في منهج مؤلّف الكتاب الذى ننقد و الذى من المفترض أن يكون متبنّيا للمادية الجدلية و الماديّة التاريخيّة و مطبّقا إيّاهما فتعاميه عن تطوير لينين للماركسيّة إلى ماركسيّة - لينينيّة و بالتالى ، في خضمّ الصراع الطبقي و صراع الخطيّن صلب حزبه و صلب الحركة الشيوعية العالمية ، تطويره للنظريّة الثوريّة التي ......





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