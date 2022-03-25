من بولندا.. بايدن يجدد هجومه على بوتين بوصفه

2022/03/25 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، مجددا هجومه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه "مجرم حرب".

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