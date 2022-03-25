2022/03/25 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VyuQsroCw8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشية جلسة السبت.. توقعات شعبية بالتوافق قبل انتخاب "رئيس الجمهورية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشية جلسة السبت.. توقعات شعبية بالتوافق قبل انتخاب "رئيس الجمهورية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).