الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ناحية النمرود بنينوى

2022/03/25 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية امنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية النمرود بمحافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان و،تلقته ايرث نيوز، انه “شملت العملية تدقيق الهويات في عدة قرى تابعة لناحية النمرود وذلك ضمن الجهود الامنية المستمرة التي يبذلها اللواء 30 بالحشد الشعبي ضمن قاطع المسؤولية […]

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