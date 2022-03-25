القوة الجوية يفوز على الكرخ في دوري الشباب

2022/03/25 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق القوة فوزا مستحقا على مضيفه الكرخ بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب الغزالية لحساب الجولة السابعة من دوري الشباب.وسجل ثنائية الصقور كل من حمزة عباس واحمد موفق الهدف الثاني ليصل الصقور بهذا الفوز إلى النقطة الثالثة عشرة من اربعة انتصارات وخسارتين وتعادل واحد.يذكر أن فريق فريق […]

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