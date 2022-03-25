الصين.. هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب غرب البلاد

2022/03/25 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت إدارة الزلازل الصينية تسجيل هزة أرضية قوتها 6 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة تشينغهاي غربي البلاد.وأشارت إلى أن “مركز الهزة وقع في منطقة ديلينغا هايسي في التبت ذاتية الحكم”.وأضافت: “وقع مركز الهزة على عمق حوالي 10 كيلومترات”.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.ويبلغ عدد سكان […]

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