2022/03/25 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: OJ8BudmGVFE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج مال واستثمار | ترقب لاقرار الموازنة ومشاريع معطلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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