بابل تحتضن بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات

2022/03/25 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن محافظة بابل، ستحتضن بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات.وذكر الاتحاد في بيان أن “بطولة أندية العراق لكرةِ الصالات للسيدات، ستنطلقُ في محافظةِ بابل وتشارك في البطولة ثمانيةُ فرق هي: الزوراء والقوة الجوية والبلدي والدفاع الجوي وبلادي ورواندوز وفتاة بابل وشباب الوطن”.وبين ان “قرعة البطولة ستجرى […]

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