الجبوري يحسم عدد نواب “تحالف السيادة” الذين سيحضرون جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/25 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب عن “السيادة” مشعان الجبوري اليوم الجمعة، أن أكثر من 60 نائباً يمثلون التحالف سيحضرون جلسة انتخاب الرئيس.وقال الجبوري في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، إنه “برئاسة الشيخ خميس الخنجر والرئيس الحلبوسي انهينا الان بمقر تحالف السيادة اجتماعاً حضره 56 نائباً، والغائبون الـ 6 و1 باذن و 1 مريض […]

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