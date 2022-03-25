قيادي في الاطار التنسيقي: ارتفاع عدد النواب المستقلين مع” الاطار” الى 30 نائب

2022/03/25 | 21:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، ارتفاع عدد النواب المستقلين مع الاطار الى 30 نائب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل المؤشرات تدلل بان الثلث الضامن في الاتجاه الصحيح وانعقاد جلسة يوم غدا لايمكن لها تحقيق النصاب الكامل بدونه لافتا […]

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