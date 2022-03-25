صور مذهلة للشمس لم تُر سابقًا تُخبرنا بأمور جديدة عن النجم المتوهج

2022/03/25 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليكم بعضًا من أكثر الصور غير المسبوقة والغنية بالمعلومات للشمس التي تم التقاطها، والفضل يعود للمسبار الشمسي باركر التابع لناسا، وللمركبة الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

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