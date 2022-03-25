كتلة نيابية تصدر بياناً بشأن جلسة السبت: لن نحضر

2022/03/25 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر المشروع الوطني العراقي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها صباح يوم غد السبت.

وقال المشروع الوطني العراقي في بيانه، "لن يحضر جلسة مجلس النواب صباح السبت ٢٦ آذار ٢٠٢٢".

ادناه نص البيان:

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