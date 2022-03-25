غدا.. اجتماع سياسي لإعلان الثلث الضامن

2022/03/25 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن عقد الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وعدد من النواب المستقلين يوم غد السبت اجتماعاً شاملاً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني والعزم و عدة نواب مستقلين سيعقدون يوم غدٍ اجتماعاً شاملاً".

وأضاف انه "سيتم بعده مباشرة الاعلان عن عدد الثلث الضامن".

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