تصفيات المونديال.. المغرب يعود من الكونغو بتعادل ثمين

2022/03/25 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتزع المنتخب المغربي تعادلاً صعباً وثميناً أمام مضيفته الكونغو الديموقراطية 1-1 الجمعة على ملعب “الشهداء” في كينشاسا، في ذهاب مواجهتهما في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.وافتتح يوان ويسا التسجيل لمنتخب “الفهود (12)، وأدرك البديل طارق تيسودالي التعادل لمنتخب “أسود الأطلس” (77).وشهدت المباراة ركلة جزاء أهدرها المنتخب […]

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المغرب يعود من الكونغو بتعادل ثمين أولاً على الايام نيوز.

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