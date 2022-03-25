2022/03/25 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع المنتخب المغربي تعادلاً صعباً وثميناً أمام مضيفته الكونغو الديموقراطية 1-1 الجمعة على ملعب "الشهداء" في كينشاسا، في ذهاب مواجهتهما في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أسود الأطلس" تعود من كينشاسا بتعادل ثمين في تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أسود الأطلس" تعود من كينشاسا بتعادل ثمين في تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).