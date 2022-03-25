بالوثيقة.. طلب نيابي بفتح محكمة للقضاء الإداري في البصرة

2022/03/25 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … طالب النائب عن محافظة البصرة، أحمد طه الربيعي، اليوم الجمعة، مجلس الدولة بفتح محكمة للقضاء الإداري في البصرة لحسم دعاوى موظفي المحافظات الجنوبية.

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