2022/03/25 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم والزبّال العظيم – ضياء واجد المهندس نشأ “لى ميونج باك” ..رئيس كوريا الجنوبية السابق ..2008- 2013 – طفلا فقيرًا جدًّا، و كان يعمل زبَّالًا (يَجمعُ القُمامَةَ يدويًّا) حتى عمر 18 عامًا ليُنفِقَ على تعليمه ..إلتحق بعد تخرُّجه بشركة هيونداي؛ و بعد خمسة أعوام أصبح مديرًا للشركة العملاقة بعد أن ضاعَفَ رأسَ […]

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