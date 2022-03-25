2022/03/25 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون حماية الفساد – صلاح الدين الجنابي الفسادُ يمرُّ بثلاثِ مراحلٍ رئيسةٍ وهي مرحلةُ الظهورِ ومرحلةُ الانتشارِ ومرحلةُ السيطرةِ وكلُّ واحدةٍ من هذه المراحلِ تتكون من مجموعةٍ من الأدوار والقوانينِ التي تحاولُ تبريرَ ونشرَ الإجراءاتِ والممارساتِ التي تؤدي إلى قبولهِ كأمر واقعٍ وكأداةٍ لتسييرِ أمور الحياةِ اليوميةِ والتعاملاتِ والمواقفِ تجاه القطاعِ الخاصِ والعامِ، إذ يقومُ […]

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