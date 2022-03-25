2022/03/25 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الثائر لأجل مجتمع جاهل – حامد المجمعي ربما كان نابليون بونابرت على حق حين أعدم محمد كريم الثائر المصري الذي ضحى بحياته من اجل بلده و لم يجد من يقدر تضحياته دفاعا عن وطنه..
وربما يكون راعي الأغنام الذي كان سببا في الغاء القبض على جيفارا محق أيضا حينما ابلغ عنه لانه اعتقد ان من […]
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وربما يكون راعي الأغنام الذي كان سببا في الغاء القبض على جيفارا محق أيضا حينما ابلغ عنه لانه اعتقد ان من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثائر لأجل مجتمع جاهل – حامد المجمعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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