2022/03/25 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثائر لأجل مجتمع جاهل – حامد المجمعي ربما كان نابليون بونابرت على حق حين أعدم محمد كريم الثائر المصري الذي ضحى بحياته من اجل بلده و لم يجد من يقدر تضحياته دفاعا عن وطنه..وربما يكون راعي الأغنام الذي كان سببا في الغاء القبض على جيفارا محق أيضا حينما ابلغ عنه لانه اعتقد ان من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثائر لأجل مجتمع جاهل – حامد المجمعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثائر لأجل مجتمع جاهل – حامد المجمعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).