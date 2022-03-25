تحالف السيادة يؤكد مواصلة مساعيه لنبذ الخلافات بين الكتل السياسية

2022/03/25 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد تحالف السيادة، اليوم الجمعة، مواصلة مساعيه لنبذ الخلافات بين الكتل السياسية.وذكر بيان صادر عن التحالف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحالف السيادة يواصل مناقشة المشهد السياسي في البلاد، للخروج بوجهات نظر تعجل تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء العقبات أمام انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية". وأضاف، أن "التحالف عقد بحضور رئيسه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مهما للتباحث مع قيادات وأعضاء التحالف". وتابع أن "الحضور أكدوا مواصلة المساعي لتحقيق أولويات التحالف في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة بعموم مرافق الدولة، وضمان حقوق المناطق المحررة في الإعمار والكشف عن المغيبين وإطلاق سراح الأبرياء، إلى جانب نبذ الخلافات بين الكتل السياسية وتجاوز النفس الطائفي والأخذ بنظر الاعتبار تطلعات المواطنين في تحقيق المطالب وفق القانون والدستور".

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