2022/03/25 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هكذا تورد الإبل يا معالي وزير الثقافة – عبد العليم البناء في سابقة نادرة وغريبة ومستهجنة وفي زمن الديمقراطية..وبسبب تصريحات نقيب الفنانين العراقيين والأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب جبار جودي، انتقد فيها سياسات إقصائية وتهميشية للمبدعين العراقيين (فنانين ومثقفين) وعدم دعم مشاريعهم ومبادراتهم ورعايتهم بعيداً عن أي ستراتيجية حقيقية كما يحصل […]

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