2022/03/25 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشجرة القتيلة ..إستلاب الأنسان – قاسم حسين صالح حين يلتقط الفنان المبدع حادثة عادية ،فانه يعالجها معالجة غير عادية..في التضمين والأسلوب ،وهذا ما حصل لجواد سليم في (الشجرة القتيلة).فالحادثة عادية جدا يمكن ان تقع في كل يوم،ولكن زمن وقوع الحادثة ولّد سخرية لفتت انتباه جواد..فزمن وقوع الحادثة هو (عيد الشجرة- 31 آذار) ويوم […]

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