2022/03/25 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يرافق مواطنين إلى مدينة الطب ووزارة العمل لمتابعة شكاواهم البرنامج يحقّق أمنية معاق بالحصول على كرسي شحن بغداد – سعدون الجابري قام فريق ( كلام الناس )في حلقة من البرنامج الذي تقدمه قناة (الشرقية) بزيارة مدينة الطب ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، لمتابعة حالات مواطنين سبق وأن التقاهم البرنامج في مناطق الصدرية والمحمودية […]

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