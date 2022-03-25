وزير البيئة يؤكد دعـم السياسـات والبرامج البيئية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام

2022/03/25 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، ان قطاع البيئة من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وضرورة دعمه عن طريق دعـم السياسـات والبرامج البيئية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل عالية المستوى التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA […]

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