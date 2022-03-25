بوغرس: الروح المعنوية عالية عند أسود الرافدين بسبب عبد الغني شهد

2022/03/25 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..أكد المُحلل الفني للمنتخبِ الوطني، آدري بوغرس، أن الروح المعنوية عالية عند أسود الرافدين بسبب المدرب عبد الغني شهد.وقال بوغرس في بيان لاتحاد الكرة إن “العمل مع الجهازِ الفني الجديد بقيادةِ شهد منحَ طاقةً ايجابيةً للفريق، وتبدو الروحُ المعنوية عاليةً عند لاعبي منتخب العراق، وقد انعكست هذه الروحيّةُ في مواجهةِ الإمارات […]

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