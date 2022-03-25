نائب: الترغيب والترهيب يستخدم ضد النواب المستقلين لحضور جلسة الغد

2022/03/25 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب احمد رحيم، اليوم الجمعة، أن اغراءات مادية ومناصب قدمت للنواب المستقلين مقابل حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال رحيم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم اغراءات مادية ومناصب لاستمالة النواب المستقلين لغرض الحضور الى جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه "تم استخدام اسلوب الترغيب والترهيب لضمان اكتمال نصاب الجلسة المقبلة".

وبين أن "رضوخ بعض النواب لهذه الضغوط يسيء الى قدسية العمل النيابي كونه تمثيل لارادة الشعب ويمثل اعلى سلطة تشريعية في البلاد".

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