تقاطع سياسي واضح لاختيار رئيس الجمهورية.. والكتل تتصارع من أجل مصالحها الحزبية (تقرير)

2022/03/25 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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تشهد العملية السياسية في العراق تقاطعات سياسية في عملية اختيار رئيس الجمهورية، ووجود صراعات من أجل مصالحها الحزبية (تقرير)

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