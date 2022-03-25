2022/03/25 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الجمعة، على 25 متهما بقضايا مختلفة في ديالى وواسط.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ألقت مفارز مديرية شرطة واسط القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة، حيث تمكن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (٢٨) […]

ظهرت المقالة في ديالى وواسط..



القبض على 25 متهما بقضايا مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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