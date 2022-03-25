2022/03/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي جمرة امتدت من علياء زوبعة إلى خط خاطف يمجد الرموش على طقطقة الزوال .وردة إلى منبع الروح لم تتثاءب بعداحمرت وجنتاها .دمية على الأنقاض لم تبلغ عرسها الوردي لم تساوم المطر وعطر الفلق يتسلل إلى جوفها شرطا لاغتراب الروح .



رعب افتتن بصدر صلصال تمرجل يفتتنبحرقة هلال .الخلول رمي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمشاج أنين على الأشواك . - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمشاج أنين على الأشواك . - حسن ابراهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).