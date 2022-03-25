القرآن محاولة لقراءة مغايرة 35 - ضياء الشكرجي

2022/03/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَاتَّقوا يَومًا لّا تَجزي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئًا وَّلا يُقبَلُ مِنها شَفاعَةٌ وَّلا يُؤخَذُ مِنها عَدلٌ وَّلا هُم يُنصَرونَ (48)ثم يدعو بني إسرائيل، كما يدعو المسلمين وعموم الناس دائما لتذكر يوم الحساب والجزاء، الذي يسميه تارة بيوم القيامة، وأخرى بيوم الدين، أو يوم الحساب، أو يوم الفصل، حيث لا يستطيع أي من الخلق أن يتدخل في حكم الله، تخفيفا عن شخص ما استحق العقاب الإلهي، بأن يشفع له، أو يداف ......





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