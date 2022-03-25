موت السياسية - امال قرامي

2022/03/25 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي يعتبر عدد من الدارسين/ات أنّ خطب الحبيب بورقيبة «وتوجيهاته»اليومية اضطلعت بدور أساسي في تغيير العقليات وبثّ التوعية بالتحديات التي تواجهها دولة فتية بصدد بناء المؤسسات والعمل على مواجهة الأزمات: الأميّة والتخلّف والفقر، و»السخط الكلّ ...بل إنّها كانت مشروعا تعليميّا وتربويا يقوم على تهذيب سلوك الأفراد وتحفيزهم على العمل الجادّ وتغيير نمط عيشهم وهندامهم وطريقة التحّكم في نسلهم وغيرها من المسائل.



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