المشروع الوطني العراقي: لن نشارك بجلسة السبت

2022/03/25 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة للمشروع الوطني العراقي برئاسة الشيخ جمال الضاري، عدم مشاركتها في جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الأمانة في بيان أن المشروع الوطني العراقي يعيد تأكيد حرصه على حفظ وعوده لناخبيه وجمهوره، بأن لا يكون جزءا من أي معسكر أو محور خارج الانتماء الوطني وفي إطار الدولة واحترام هيبتها، مؤكدا أن حالة الاستقطاب السلبي الحالية، توجب عليه البقاء خارج أي من القوى المتنافسة، وهو سيشارك بفعالية وتأثير وشفافية كاملة في الجهد السياسي والنيابي حينما تستقر العملية السياسية على نهج صحيح ومتوازن، لكنه قبل تحقيق ذلك سيبقى في معسكر جماهيره، دون انخراط في الصراع الراهن، ولا في تحالفات لم يدعَ إليها ولم يشارك في صياغة أجندتها السياسية.

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