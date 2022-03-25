الموارد تفصح عن مساحة الأراضي المزروعة بالمياه الجوفية

2022/03/25 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن خطة لحقن الآبار في مناطق البساتين لغرض معالجة سقيها في الصيف المقبل، فيما حددت مساحة الأراضي المزروعة بالمياه الجوفية.وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح، إن “هناك مساحات كبيرة من زراعة الحنطة والشعير التي ترش بالمرشات في محافظة كربلاء المقدسة والتي تقدر بحوالي […]

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