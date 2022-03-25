الحشد الشعبي يتغلب على المسيب في دوري اليد الممتاز

2022/03/25 | 22:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد فاز نادي الحشد الشعبي لكرة اليد على نادي المسيب بنتيجة 35 هدفاً مقابل 15.واقيمت المباراة في قاعة النشاط المدرسي لجانب الكرخ وهي لحساب الدوري الممتاز لكرة اليد.وحسم نادي الحشد الشعبي الشوط الاول لصالحه بفارق عشرة اهداف لتكون النتيجة 18 لنادي الحشد الشعبي مقابل 8 اهداف لفريق المسيب.وعاد لاعبو الحشد الشعبي […]

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