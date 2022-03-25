حرس الحدود يواصل العمل على تحصين الشريط الحدودي مع سوريا

2022/03/25 | 22:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الجمعة، مواصلة العمل على تحصين الشريط الحدودي العراقي السوري بالجدار الكونكريتي.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية التي تجريها قيادة حرس حدود المنطقة السادسة بدعم وتوجيه من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تواصل ملاكات القياد السادسة جهودها في إكمال […]

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